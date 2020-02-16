Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике

Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах вместе с годовалым сыном Майклом. Телеведущая щедро делится красочными фотографиями с курорта.

На одном из снимков звезда позировала в оливковом купальнике, встав в стойку на голове. 29-летняя супруга Влада Топалова похвасталась стройной фигурой.

«В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям», -написала Тодоренко.

Она также отметила в Instagram, что мечтает купить дом у моря, где проведет старость.

Подписчики поддержали мечты Тодоренко и сделали комплименты ее формам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксения Собчак выступила против филлеров. По мнению телеведущей, деньги лучше тратить на косметолога.

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