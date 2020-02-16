Собчак раскрыла секрет своей внешности без филлеров

Ксения Собчак выступает против силикона и филлеров, чтобы поддерживать молодость. Телеведущая высказалась на своей страничке в соцсети о вмешательствах во внешность.

Ксения опубликовала снимок в Instagram, на котором предстала в наряде со спущенными плечами. Под фото телеведущая призналась, что выбирает тратить деньги на косметолога и занятия спортом. Собчак также добавила, что она против татуировок. По ее мнению, рисунки быстро устаревают.

В комментариях к посту подписчики восхитились образом звезды и поддержали ее мнение.

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