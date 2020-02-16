Китайский экспресс-тест на коронавирус выдаст результаты через 15 минут

Ученые создали новый экспресс-тест, который предназначен для определения коронавируса. Результаты готовы через 15 минут после забора крови пациента.

Государственная лаборатория респираторных заболеваний Китая в Гуандуне разработала экспресс-тест для определения нового коронавируса.

Согласно данным агентства Хinhua, сообщает телеканал «360», новый метод проверки проще и эффективнее, несмотря на скорость получения результата. Благодаря данному методу также можно проводить скрининг непосредственно на месте.

Эксперты отметили, что тест нужно еще дополнительно проверить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 1523.