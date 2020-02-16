Синоптики прогнозируют ранний приход весны в России

В европейской части страны уже совсем скоро потеплеет, как в марте.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он заявил, что первые признаки наступления весны появятся раньше обычного. Дело в том, что зима в большинстве регионов была теплее обычного, поэтому лед и снег растают быстрее. Воздух будет теплым в 20-х числах марта, уверены синоптики.

При этом в Гидрометцентре отметили, что большая часть зимы и так была похожа на март.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до середины весны ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе.