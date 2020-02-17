Петербуржцы в сети 4G Tele2 использовали в два раза больше интернет-трафика, чем годом ранее

Петербуржцы в сети 4G Tele2 использовали в два раза больше интернет-трафика, чем годом ранее

Tele2 подвела итоги технического развития в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2019 году. Оператор установил LTE на каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе, провел рефарминг сети и в результате в 2 раза увеличил пользовательские скорости 4G-интернета.

В 2019 году компания продолжила развитие сетевой инфраструктуры, сделав акцент на развитии 4G-сети. Значение данной технологии растет: за прошлый год интернет-трафик в 4G в регионе вырос в два раза, при этом уже более 80% трафика приходится на сеть LTE.

За год Tele2 увеличила зону покрытия сети 4G в 3 раза. Работы провели во всех районах Ленинградской области, а также в Северной столице.

Особое внимание уделили крупным жилым районам и новостройкам, в частности Кудрово, Мурино, Шушары, Веселый поселок и «Балтийская жемчужина». Зону покрытия расширили в Пушкине и Курортном районе. На территории Ленинградской области комплексные работы провели более чем в 100 населенных пунктах.

Оператор также развивал сеть на стратегических объектах: в районе транспортных развязок, портов, аэропорта. Например, в начале 2020 года специалисты Tele2 завершили работы по покрытию связью и мобильным интернетом Западного скоростного диаметра.

На крупнейшем в Петербурге транспортном узле Tele2 первой из операторов установила современное телекоммуникационное оборудование, что позволило обеспечить надежной связью все 46 километров дороги.

В 2019 году компания также реализовала проект по запуску технологии 4G везде, где есть Tele2. Оператор установил базовые станции LTE на каждом антенно-мачтовом сооружении. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет доступен 99% жителей региона.

Кроме того, оператор модернизировал самые загруженные базовые станции в городе. Результатом стало увеличение в 2 раза пользовательской скорости передачи данных в сети 4G.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Ушедшее десятилетие – это время высокоскоростного мобильного интернета, время, когда наша «цифровая» жизнь перебралась с настольного компьютера в смартфон. Цифровыми и мобильными стали наши фотографии, общение и работа. И все это на 4G-скорости.

В прошлом году мы серьезно обновили и расширили нашу инфраструктуру в Петербурге и Ленобласти. Потому сегодня Tele2 смело смотрит в будущее, где уже ждут глобальные и увлекательные вызовы: запуск 5G, «интернет вещей», беспилотные авто, облачный гейминг и «цифра» везде, где она нужна и полезна людям».

По данным Роскомнадзора Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G в стране. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Также в Петербурге по данным исследований Роскомнадзора у Tele2 лучшие результаты по качеству голосовых вызовов и доставке SMS.

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