В правительстве обсудят ужесточение ответственности для граждан, нарушивших карантин

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что с изменением мира, следует менять и инструменты, которые уже не считаются достаточными для взаимодействия с тем, что происходит сейчас. Поэтому, будут предложены меры по усилению карантинных режимов и ответственности. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, в России сейчас обсуждаются случаи побегов из под карантина. Но заражений и распространения болезни, к счастью, пока не последовало.

На данный момент действует постановление о том, что все лица, у которых подозревается коронавирусная инфекция, должны быть немедленно изолированы и обследованы. Попова намерена устранить пробелы в законодательстве, которые касаются принудительной госпитализации граждан России после эвакуации из Китая.

Сейчас, в связи с угрозой здоровью населения, сотрудники Роспотребнадзора имеют право госпитализировать каждого, у кого может подозреваться коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще одну сбежавшую из карантина по коронавирусу через суд возвращают в больницу.