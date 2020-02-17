Самолет, долетевший до Мурманска, вернулся в Пулково

Самолет, долетевший до Мурманска, вернулся в Пулково
Самолет не смог приземлиться в Мурманске. Фото: pixabay.com

Что стало причиной – непонятно. Возможно, рейсу не дали приземлиться из-за погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Данные о возвращении рейса 6345 отображаются на сайте Flightradar24. Видно, что самолет долетел до пункта назначения, города Мурманска, затем сделал несколько кругов, развернулся и полетел обратно в Санкт-Петербург. На онлайн-табло мурманского аэропорта сказано, что рейс так и не приземлился, хотя пассажиры должны были прибыть еще в половину восьмого вечера.

Не уточняется, по какой причине борт из Северной столицы не смогут сесть в Мурманске. Сейчас в Мурманске нормальная погода – плюс один и ветер, дующий со скоростью 8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финны просят сделать билеты на самолеты дороже. Они отмечают, что самолеты наносят вред климату и нужно ввести дополнительный налог. Деньги же предлагают тратить на борьбу с экологическими проблемами. На данный момент инициативу подписали 54 тысячи человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мурманск пулково самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, почему самолет из Мурманска вернулся в Пулково
В 2019 году в Ленобласти оборудовали 800 контейнерных мусорных площадок
В Кронштадте Бекмамбетов снимает фильм о советском летчике
Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои устройства
В Петербурге 23 февраля прогремит салют
Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо»
Самолет, долетевший до Мурманска, вернулся в Пулково
В правительстве обсудят ужесточение ответственности для граждан, нарушивших ...