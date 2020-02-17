Самолет, долетевший до Мурманска, вернулся в Пулково

Что стало причиной – непонятно. Возможно, рейсу не дали приземлиться из-за погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Данные о возвращении рейса 6345 отображаются на сайте Flightradar24. Видно, что самолет долетел до пункта назначения, города Мурманска, затем сделал несколько кругов, развернулся и полетел обратно в Санкт-Петербург. На онлайн-табло мурманского аэропорта сказано, что рейс так и не приземлился, хотя пассажиры должны были прибыть еще в половину восьмого вечера.

Не уточняется, по какой причине борт из Северной столицы не смогут сесть в Мурманске. Сейчас в Мурманске нормальная погода – плюс один и ветер, дующий со скоростью 8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финны просят сделать билеты на самолеты дороже. Они отмечают, что самолеты наносят вред климату и нужно ввести дополнительный налог. Деньги же предлагают тратить на борьбу с экологическими проблемами. На данный момент инициативу подписали 54 тысячи человек.