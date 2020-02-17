Онкобольным сложнее получить инвалидность из-за нового регламента Минздрава РФ

Россияне жалуются, что не могут также получить лекарства.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает газета «Известия». В сети опубликовали петицию, в которой говорится, что россиянам с онкологией теперь сложнее получить инвалидность и лекарства из-за нового регламента Минздрава. Согласно правилам, пациентам нужно раз в год подтверждать свой статус, иначе его можно лишиться в любой момент. На данный момент петицию подписали 142 тысячи человек.

Медицинский юрист Елена Волкова, комментируя данные, подтвердила, что все чаще онкобольным отказывают в продлении инвалидности.

«По сути, пропали периоды установления инвалидности»,

— объяснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти внедрили цифровую подсистему «Онкопомощь». На данный момент в подсистему направлена информация об около 1,5 тыс. пациентах со злокачественными новообразованиями или подозрениями на них.