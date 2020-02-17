В Неве из-за сильного ветра поднимается уровень воды

В Неве из-за сильного ветра поднимается уровень воды
Уровень воды продолжит повышаться. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Спасатели предупреждают, что непогода продолжится и во вторник.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уровень воды в Неве поднялся уже до отметки в 112 сантиметров. Затворы дамбы уже закрыты и вряд ли их откроют в ближайшее время. По предварительным данным, уровень воды 18 февраля сможет подняться до 180 сантиметров, а это уже настоящая угроза наводнения.

Сейчас судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановлено – до тех пор, пока погода не улучшится. При этом автомобили передвигаются по дамбе без проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу.

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