Дмитрий Дибров упал в обморок и угодил в больницу

У шоумена может произойти приступ эпилепсии.

Об этом стало известно сегодня вечером, 17 февраля. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Телеведущий Дмитрий Дибров упал в обморок и был госпитализировал в Больницу имени Боткина в Москве. Пока что ему не поставили диагноз, но, по предварительным данным, у него произошел приступ эпилепсии. На данный момент Дмитрий Дибров все еще находится в учреждении, но уверяет, что чувствует себя нормально. Телеведущий заявил, что у него случился «внезапный обморок», в чем не видит ничего страшного. Также Дибров напомнил, что ему уже 60 лет и он «имеет право на обморок».

Врачи настаивают, чтобы телеведущий провел полное обследование.

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