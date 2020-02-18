В среду в Петербурге будет тепло и мокро

Синоптики обещают, что ветер перестанет так сильно дуть, поэтому петербуржцы насладятся хорошей погодой.

В среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода. Воздух успеет прогреться до плюс пяти градусов, ночью же будет чуть холоднее. Ветер перестанет дуть так сильно, как в последние дни. Максимум он разгонится до 13 метров в секунду. Отличную погоду подпортит дождь, но садки будут выпадать на протяжении нескольких часов, а не всего дня.

Напоминаем, что МЧС предупреждает петербуржцев о возможных несчастных случаях в связи с сильным ветром. Также городу грозило наводнение, так что пришлось закрыть дамбу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России резко похолодает в марте. Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, первый месяц весны может быть достаточно холодным.