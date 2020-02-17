В России резко похолодает в марте

Несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой, первый месяц весны может быть достаточно холодным.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, беседуя с РБК. Он рассказал, что в европейской части России может похолодать в марте до минус десяти градусов. При этом эксперт попросил граждан помнить, что месяц считается зимним по своему климатическому определению, поэтому нет ничего странного в похолодании.

Напоминаем, что до этого заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в марте не ожидается никаких аномалий – он будет таким же, как и всегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погода в феврале в Петербурге будет стандартной. Предположительно, в среднем месяц будет на 3-5 градусов теплее обычного, однако без аномальных показателей.