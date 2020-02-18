Петербуржцы дерутся на помойке за просрочку из «Пятерочки»

У помойки люди собираются каждый день. Фото: https://vk.com/spb_today

У помойки люди собираются каждый день. Фото: https://vk.com/spb_today

За продуктами приходят не только пенсионеры, но и молодые люди.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели странное зрелище на проспекте Художников. Там на помойке горожане пытаются заполучить просрочку из «Пятерочку». Люди приходят в одно и тоже время, чтобы взять продукты получше и повкуснее. За товарами с истекшим сроком годности «охотятся» не только пожилые люди, но и вполне состоятельные на вид петербуржцы. Местная жительница заверила, что наблюдает подобную картину довольно часто.

«Народ заранее собирается, чтобы их разобрать. Иногда люди даже дерутся. Большинство из них — пенсионеры, но встречаются и молодые»,

— делится горожанка.

В комментариях люди посочувствовали тем, кому приходится питаться с помойки. Кто-то же отмечает, что многие не могут себе позволить купить все, чего хочется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга отреагировали на жалобы горожан по «мусорной реформе».