Плантацию конопли нашли в Ленобласти

Плантацию конопли нашли в Ленобласти
В полицию доставили двух арендаторов ангара. Фото: Baltphoto

Полиция обнаружила в деревне Вайялово Гатчинского района Ленобласти плантацию конопли.

Как стало известно gazeta.spb.ru, под металлическим ангаром нашли 105 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что это растение Cannabis – конопля.

По подозрению в причастности к незаконной деятельности в полицию доставили двух арендаторов ангара. Один из них ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан 33-летний инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в следственном изоляторе.

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