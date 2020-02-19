Гидрометцентр объяснил причины аномально теплой зимы в России

Аномально теплая зима установилась в этом году, потому что тёплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что для азиатской территории России характерен резко континентальный климат с морозной зимой, так как обычно теплые воздушные массы из Атлантики не долетают до этого региона. В этом году они достигли не только Европы, Салехарда и Ямала, но и Красноярского края, Якутии и даже Хабаровского края. Синоптики добавил, что на его памяти такого не бывало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая зима в Петербурге оставила Финский залив и Ладожское озеро без льда. Балтийским нерпам, обитающим в водоемах, в связи с этим будет непросто вскармливать детенышей. Сейчас беременные самки должны лежать на льдинах далеко от берега. Однако из-за непогоды им приходится бороться со стихией. На водоемах почти ежедневно поднимаются высокие волны, дуют ветра и идут дожди.