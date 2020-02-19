В Петербурге сбежавшая из карантина девушка не пришла на свое судебное разбирательство

В Невском суде Петербурга сегодня, 19 февраля, рассматривали иск главного врача Петербурга к Анне Рыбаковой.

Истец настаивает на необходимости возвращения девушки в инфекционную больницу, чтобы сделать все необходимые исследования на предмет возможности заболевания коронавирусом. Сама беглянка на заседание не пришла. Несмотря на это, учитывая важность дела, оно было рассмотрено. Рыбакову известили о суде, но лично повестку она не получила, она просто не открыла дверь. На закрытом заседании было полностью удовлетворено прошение истца. Оно было поддержано всеми сторонами. Об этом сообщают РИА-новости.

Интересы ответчицы представлял назначенный судом адвокат.

Напомним, из больницы имени Боткина сбежало четверо пациентов с подозрением на коронавирус. Двоих из них вернули с помощью переговоров. А вот Анну Ильину Петроградский суд постановить вернуть на карантин принудительно. В больницу она отправилась прямо из зала суда вместе с приставами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии завершился карантин на круизном лайнере Diamond Princess.