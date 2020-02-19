Въезды на КАД с Новоселья перекрыли

Автомобилисты рассказали, что ограничения ввел в связи с приездом президента России.

Об этом стало известно сегодня вечером, 19 февраля. Обо всем пишут очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилист пишет, что въезды на КАД с Новоселья перекрыты.

«Сказали кое-кто едет»,

— пояснил автор поста.

Скорее всего, речь идет о президенте России Владимира Путина. Ограничения временные – пока что водителям нужно выбирать другие маршруты, чтобы попасть в нужное место. В комментариях люди пишут, что глава государства едет в Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таможенники изъяли более тонны запрещенного снюса на складах в Петербурге.