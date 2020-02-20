В РЖД представили инновационный вагон с душем

Во Владивостоке презентовали первый состав поезда с инновационными вагонами. В каждом из них есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты.

В купе появится возможность регулировать температуру воздуха, а в туалетах установили сенсорные краны для подачи воды и мыла. Бумажные полотенца было решено поменять на сушилки для рук.

Как сообщили в пресс-службе компании «РЖД», новые вагоны обеспечат улучшенный уровень комфорта по маршруту из Владивостока до Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем.