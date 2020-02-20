На водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело

На водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело
Казанский собор. Фото: pixabay

В Северной столице водитель красного Hummer оставил автомобиль у Казанского собора. Такая парковка возмутила как горожан, так и правоохранителей, которые возбудили дело.

Обо всем стало известно сегодня, 19 февраля. Автомобилист поставил иномарку у колоннады собора.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, правоохранители узнали о Hummer из средств массовой информации. Дело завели об административном правонарушении.

Водителя транспортного средства разыскивают. Как только его найдут, он будет наказан по всей строгости закона РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленников, напавших на таксиста в Петербурге. Их проверяют по другим эпизодам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Hummer казанский собор новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Воронеже задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о ...
Очевидцы показали полыхающую на проспекте Энгельса иномарку
В третьем чтении принят закон о материнском капитале
Беглов пообещал утеплить старые панельные многоэтажки
Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве собутыльника
Счетная палата сообщила о рекордной сумме неизрасходованных средств из бюджета
Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»
Клишас рассказал, когда решится вопрос о дате голосования по Конституции