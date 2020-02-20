На водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело

В Северной столице водитель красного Hummer оставил автомобиль у Казанского собора. Такая парковка возмутила как горожан, так и правоохранителей, которые возбудили дело.

Обо всем стало известно сегодня, 19 февраля. Автомобилист поставил иномарку у колоннады собора.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, правоохранители узнали о Hummer из средств массовой информации. Дело завели об административном правонарушении.

Водителя транспортного средства разыскивают. Как только его найдут, он будет наказан по всей строгости закона РФ.

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