Очевидцы показали полыхающую на проспекте Энгельса иномарку

Очевидцы показали полыхающую на проспекте Энгельса иномарку
Машина загорелась после столкновения. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге на проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из машин загорелась. Дорогу не поделили Renault Logan и Toyota Camry.

Авария случилась сегодня днем, 20 февраля. По словам очевидцев, пламя охватило машину на проспекте Энгельса, от КАД в сторону города. Свидетели происходящего также добавили, что там собралась крупная пробка.

На опубликованных кадрах в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что передняя часть легковушки полностью охвачена огнем.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жителю Петербурга предъявили обвинение в убийстве. По данным следствия, мужчина напал на своего собутыльника.

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