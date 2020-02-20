Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве собутыльника

Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве собутыльника
Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом. Фото: Pixabay

В Северной столице расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства 57-летнего мужчины. Его тело обнаружили в квартире одного из домов на проспекте Стачек.

Преступный инцидент произошел в среду, 19 февраля. По данным следствия, мужчины распивали алкогольные напитки, когда между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом. После мужчина скрылся.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 49-летнего мужчину. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело.

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Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве собутыльника
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