Жители ЖК «Ласточкино гнездо» разобрались с «мастером парковки»

В Невском районе Петербурга горожане забросили бетонную полусферу на автомобиль нарушителя парковки.

Обо всем сообщили жильцы жилого комплекса в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Неизвестный автомобилист припарковал свой «Фольксваген» на детской площадке, заблокировав проход для пешеходов. Горожане не стали обращаться к правоохранителям и решили пойти на самосуд — они забросили на капот иномарки бетонную полусферу.

Отметим, что госномера у автомобиля не отечественные — он зарегистрирован в Молдавии.

Пользователи также опубликовали фото другого автомобиля, который ранее припарковался на том же месте. Наказание было тем же.

«Преступление и наказание в ЖК Ласточкино Гнездо. В прошлый раз наказали «Поло», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело.