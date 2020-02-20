Жители ЖК «Ласточкино гнездо» разобрались с «мастером парковки»

Жители ЖК &#171;Ласточкино гнездо&#187; разобрались с &#171;мастером парковки&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Невском районе Петербурга горожане забросили бетонную полусферу на автомобиль нарушителя парковки.

Обо всем сообщили жильцы жилого комплекса в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Неизвестный автомобилист припарковал свой «Фольксваген» на детской площадке, заблокировав проход для пешеходов. Горожане не стали обращаться к правоохранителям и решили пойти на самосуд — они забросили на капот иномарки бетонную полусферу.

Отметим, что госномера у автомобиля не отечественные — он зарегистрирован в Молдавии.

Пользователи также опубликовали фото другого автомобиля, который ранее припарковался на том же месте. Наказание было тем же.

«Преступление и наказание в ЖК Ласточкино Гнездо. В прошлый раз наказали «Поло», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на водителя, припарковавшего красный Hummer между колоннами Казанского собора, завели дело.

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