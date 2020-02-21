В пятницу Ленобласть накроет туман

В пятницу, 21 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в главном управление МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром Ленобласть накроет густой туман. В некоторых районах пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер ночью будет дуть южный со скоростью 4-9 метра в секунду. Днем ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Ночью столбики термометра опустятся до +1…-4 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

Возможна гололедица. МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.