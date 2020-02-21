Петербурженка ищет пропавшего 30 лет назад мужа для разбирательств с квартирой

В Северной столице местная жительница обратилась в полицию с просьбой найти её бывшего мужа. По словам женщины, она не видела его 30 лет.

Заявление в отдел полиции поступило от 58-летней безработной женщины. Она рассказала, что супруг ушел из дома летом 1990 года и так и не вернулся.

Как сообщает «78.ru», искать мужа петербурженку подтолкнули не старые чувства, а вопрос с недвижимостью. Мужчина до сих пор прописан в квартире женщины. Поэтому найти она его хочет для дальнейшего управления квартирой.

Отметим, что местонахождение её бывшего мужа неизвестно. Правоохранителям женщина также назвала его приметы. На вид ему 57 лет, рост 175 сантиметров, глаза серого цвета, волосы — светло-русые, а размер обуви 42-43.

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