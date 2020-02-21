Сергей Шнуров жалеет, что вступит в «Партию Роста»

Сергей Шнуров жалеет, что вступит в &#171;Партию Роста&#187;
Сергей Шнуров написал стихотворение о новой партии. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Певец хотел бы присоединиться к партии певицы Валерии – «Сильные женщины».

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. О своих чувствах певец Сергей Шнуров написал стихотворение и опубликовал его в Instagram-аккаунте. Певец отреагировал на новость об основании партии «Сильные женщины» – он жалеет, что не может в нее вступить, так как уже стал членом «Партии роста».

«При общей вере в суеверия,

От счастья мог бы, чуть не плача

Перекрестясь, а как иначе,

Вступить бы в партию Валерии»,

— написал Шнуров.

Напоминаем, что певица Валерия хочет объединить умных женщин и бороться вместе против домашнего насилия. Она также хочет отстаивать права россиянок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Валерия создаст партию «Сильные женщины». В ближайшее время Валерия создаст YouTube-канал, на котором будут выходить ролики о судьбах разных женщин, пострадавших от агрессии окружающих.

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