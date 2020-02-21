Названы главные жизненные цели российских мужчин

Они хотят обеспечивать семью, завести ребенка и приобрести собственное жилье.

Об этом стало известно 21 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. Большая часть опрошенных заявили, что хотят пожениться и считают официальное заключение брака важным событием. Только 10% мужчин заверили, что для них это ничего не значит. Лучшим возрастом для свадьбы россияне назвали возраст 27 лет, уже к 30 годам большинство мужчин женаты. При этом они рассказывают, что нужно перед торжество пожить вместе и понять, подходите ли вы друг другу.

Также оказалось, что многие мужчины мечтают о большой семье – о двух или даже трех детях. Препятствием для них является неуверенность в завтрашнем дне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росстат озвучил регионы, лидирующие по убыли населения.