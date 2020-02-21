Беременная от Илона Маска Grimes хочет уйти жить в лес

Возлюбленная миллиардера надеется, что так ей удастся воспитать неиспорченного ребенка.

Об этом стало известно 21 февраля. Обо всем певица Клэр Элис Буше, известная как Grimes, рассказала в интервью изданию The Face Magazine. Она заявила, что ждет ребенка от своего возлюбленного Илона Маска. Девушка считает, что будет лучше, если малыш отправится жить в лес вместе с дедушкой. Там он вырастет хорошим человеком, а не испорченным.

Напоминаем, что о беременности артистки сообщили еще девятого января. Далеко не все поверили в новость, но Буше как будто бы все равно: она делится фотографиями и делится проблемами, с которыми сталкивается.

К слову, Илон Маск является отцом пятерых детей – их ему родила канадская писательница Джастин Маск.

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