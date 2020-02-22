В России одобрили отгул для работников старше 40 лет для диспансеризации

Российское правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс, согласно которым сотрудники старше 40 лет могут взять отгул для диспансеризации.
Как сообщается на сайте правительства, в скором времени соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Согласно тексту законопроекта, право на однодневный отгул для диспансеризации получат работающие россияне в возрасте от 40 лет и старше. Если работник возьмет такой отгул, то за ним сохраняются должность и средний заработок.
Как отметили в правительстве, в случае принятия законопроекта, диспансеризация станет более доступной и поспособствует увеличению продолжительности жизни россиян.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в ходе диспансеризации выявили 56 тысяч заболеваний.