Закрыли дамбу: петербуржцев предупредили о штормовом ветре

Закрыли дамбу: петербуржцев предупредили о штормовом ветре
Петербургу грозит наводнение. Фото: КЗС

В Петербурге предупредили об угрозе наводнения. В связи с ухудшением погодных условий было решено закрыть дамбу.

Обо все стало известно в субботу, 22 февраля. Как сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург», порывы ветра достигают до 30 м/с.

«Такой подарок природа приготовила на 23 февраля», — написали в сообществе.

Отмечается, что уровень воды в Неве может превысить критические значения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ветер повалил дерево на улице Нахимова. Оно рухнуло на пешеходную зону.

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