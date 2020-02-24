Свитер Овечкина, посвященный Коби Брайанту, продан на аукционе за 9 тысяч долларов

Свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который российский спортсмен посвятил погибшему баскетболисту Коби Брайанту, ушел с молотка на аукционе за 9 тыс. 150 долларов.

Напомним, трагедия, в которой погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, произошла 26 января. 41-летний Брайант вместе с несовершеннолетней дочерью находился на борту частного вертолета, когда тот потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса. В результате происшествия все погибли.

Как сообщили на сайте handbid.com, Овечкин почтил память спортсмена, когда вышел на разминку перед матчем 23 февраля.

Спортсмен оставил на знаменитом предмете гардероба автограф, после чего он был продан. Средства направят в фонд помощи семье Брайанта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александру Овечкину осталась одна шайба до «Клуба 700 голов».