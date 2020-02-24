На Коломяжском маршрутка на ходу потеряла полуось

В Приморском районе Петербурга произошло ЧП. Утром у маршрутки отвалилась полуось.

Все случилось сегодня, 24 февраля, около дома №28 на Коломяжском проспекте. У коммерческого общественного транспорта на ходу отвалилась полуось, в результате чего водителю пришлось остановиться прямо посреди проезжей части.

«У маршрутки 373 выкатилась полуось», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока неизвестно, были ли в салоне пассажиры.

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