На Коломяжском маршрутка на ходу потеряла полуось

На Коломяжском маршрутка на ходу потеряла полуось
Маршрутка. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ЧП. Утром у маршрутки отвалилась полуось.

Все случилось сегодня, 24 февраля, около дома №28 на Коломяжском проспекте. У коммерческого общественного транспорта на ходу отвалилась полуось, в результате чего водителю пришлось остановиться прямо посреди проезжей части.

«У маршрутки 373 выкатилась полуось», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока неизвестно, были ли в салоне пассажиры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который вынес из частного дома в Старой Пустоше миллион рублей и драгоценности.

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