Грабитель дома в Старой Пустоше поздравил себя на 23 февраля миллионом и драгоценностями

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские ищут грабителя, который обчистил частный дом. Возбуждено уголовное дело.
Обо всем стало известно в воскресенье, 23 февраля. В отдел полиции поступило заявление от жителя деревни Старая Пустошь. По словам мужчины, неизвестный проник в частный дом на Фермерской улице.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, злоумышленник сломал замок на металлическом ящике и забрал оттуда миллион рублей и драгоценности
Уголовное дело возбудили по факту кражи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на проспекте Славы. Участниками аварии стали сразу четыре машины.