Грабитель дома в Старой Пустоше поздравил себя на 23 февраля миллионом и драгоценностями

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские ищут грабителя, который обчистил частный дом. Возбуждено уголовное дело.

Обо всем стало известно в воскресенье, 23 февраля. В отдел полиции поступило заявление от жителя деревни Старая Пустошь. По словам мужчины, неизвестный проник в частный дом на Фермерской улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, злоумышленник сломал замок на металлическом ящике и забрал оттуда миллион рублей и драгоценности

Уголовное дело возбудили по факту кражи.

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