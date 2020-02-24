Грабитель дома в Старой Пустоше поздравил себя на 23 февраля миллионом и драгоценностями

Грабитель дома в Старой Пустоше поздравил себя на 23 февраля миллионом и драгоценностями
Злоумышленник вынес деньги и драгоценности. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские ищут грабителя, который обчистил частный дом. Возбуждено уголовное дело.

Обо всем стало известно в воскресенье, 23 февраля. В отдел полиции поступило заявление от жителя деревни Старая Пустошь. По словам мужчины, неизвестный проник в частный дом на Фермерской улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, злоумышленник сломал замок на металлическом ящике и забрал оттуда миллион рублей и драгоценности

Уголовное дело возбудили по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на проспекте Славы. Участниками аварии стали сразу четыре машины.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража полицейские
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