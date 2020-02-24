На Славе за «скорой» собрался «славный паровозик» из трех машин

На Славе за &#171;скорой&#187; собрался &#171;славный паровозик&#187; из трех машин
Место ДТП. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Во Фрунзенском районе Петербурга три легковушки выстроились в «паровозик». Машины не получили серьезных повреждений, однако затруднили проезд.

Авария случилась сегодня утром, 24 февраля, на проспекте Славы. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что «паровоз» из трех машин занял средний ряд. Перед машинами стоит «скорая».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что возглавлявший «славный паровозик» седан не соблюдал необходимый интервал движения за «скорой», резко затормозил, что и стало причиной аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Купчинской улице такси влетело в автобус. Авария случилась утром около остановки.

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