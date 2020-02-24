В Китае намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) запретил нелегальную торговлю дикими животными и постановил искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса.

«Искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения», — говорится в заявлении комитета, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 77 150 человек. Число жертв выросло до 2592 человека. При этом почти 25 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным. Партсекретарь также отметил, что вирус не скажется на общем экономическом состоянии.