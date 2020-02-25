В Ленобласти девушка махала топором после праздничного застолья. Собутыльник чудом остался жив

В Волосовском районе Ленобласти задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступный инцидент произошел в ночь на понедельник, 24 февраля, в деревне Зябицы. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 30-летнего мужчины. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, «скорую» вызвала женщина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, полицейские установили, что мужчину увезли из дома №45.

В субботу, 23 февраля, мужчина распивал алкогольные напитки вместе с неработающей 22-летней девушкой. Во время застолья между ними возникла ссора, в результате которой девушка обухом топора нанесла телесные повреждения собутыльнику.

Девушку задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

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