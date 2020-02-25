Устроивший ДТП на Савушкина под наркотиками водитель избежал наказания

Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Зуева. Его обвиняли в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к ДТП на улице Савушкина. В аварии пострадала несовершеннолетняя.

Стороны решили прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением. Соответствующее ходатайство в суд направили Зуев и законный представитель девочки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель несовершеннолетней пояснил, что Зуев в полном объеме возместил материальный ущерб и моральный вред. Претензий к подсудимому нет.

Напомним, авария произошла днем 22 августа 2019 года. Как полагает обвинение, Зуев в состоянии наркотического опьянения ехал на Volkswagen Jetta. Превысив скорость до почти 130 км/ч он выехал на трамвайные пути попутного направления и наехал на Nissan Note 1.6 Luxury. Тот от удара задел Lada Largus. Пострадавшая девочка находилась в Nissan, её здоровью был нанесен тяжкий вред.