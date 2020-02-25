«Повезло»: на КАД грузовик зацепил стоящую «ГАЗель» и поехал дальше

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Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на КАД произошло ДТП с участием двух машин, которое могло закончиться массовой аварией.

Все случилось сегодня, 25 февраля, около 12 часов дня. По словам очевидцев, грузовик зацепил «ГАЗель», стоящую на обочине. На кадрах видно, что большегруз задел угол кузова «ГАЗели», от чего машину слегка развернуло.

В комментариях в записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что водителям чудом удалось избежать серьезного ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании пьяного подростка. Он взял машину друга и попал в ДТП.

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