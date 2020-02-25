Лолита возмутилась из-за обвинений в выступлениях под фонограмму

Артистка дала понять, что всегда поет сама, поставив тем самым на место хейтеров.

Об этом стало известно 25 февраля. Певица Лолита выложила видео с выступления в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка исполняет одну из песен, в комментариях многих поблагодарили любимую Лолиту за отличное шоу. Люди хвалят новые песни, а также талант певицы. Но нашлись и хейтеры: так, один из них обвинил Лолиту в том, что она постоянно поет под фонограмму.

«Как-то услышала Лолиту вживую — пипец, нет голоса или была не в голосе,»

– пишет один из комментаторов.

Певица, которая часто читает послания поклонников, не смогла пройти мимо и ответила на негатив:

«За базар отвечаешь?»,

— спросила она, но не получила внятного ответа.

Напоминаем, что сейчас Лолита разводится со своим супругом и переживает не самые лучшие времена. Ей, как никогда, важна поддержка слушателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что композитор рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты.