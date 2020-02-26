В России предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Совфед предложил дополнить КоАП статьей «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

Инициатива подразумевает штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и «крики ложной тревоги», сообщает РИА «Новости».

Кроме того, отдыхающим планируется запретить заплывать за буйки, подплывать к судам и лодкам, мусорить.

Максимальный размер штрафа составит 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области начнут штрафовать за купание в неположенных местах. Инициатором ввода санкций за купание в запрещенных местах стал депутат ЗакСа Ленинградской области Олег Петров. Он выразил мнение, что россиян, которые ныряют там, где нельзя, надо наказывать рублем.