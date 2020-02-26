Роспотребнадзор советует отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения коронавируса в этих странах.

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом, сообщили в ведомстве. В Корее 977 заразились и 11 умерли, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 человек зараженных, из которых 15 умерло.

Но сегодняшний день новым типом коронавируса в мире заражены 80 422 человека. При этом число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390 человек. Число жертв выросло до 2 709 человек. При этом 28 001 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Информацию том, что на севере Италии есть заболевшие коронавирусом, распространяют СМИ. Из-за этого у российских туристов развилась паранойя – многие просят аннулировать их туры, так как боятся заболеть. На данный момент в стране могут находиться около 20 тысяч россиян – огромная часть из них выбрали для путешествия Рим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители городов Ломбардии решили перестраховаться и скупить продовольствие буквально целыми полками. Жители Милана на прошедших выходных создали огромные очереди в местных супермаркетах. Очевидцы рассказывают, что подобное раньше видели только перед праздниками.