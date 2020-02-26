«Единая Россия» может сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с «Общероссийским народным фронтом» ОНФ и сменить название.

Из названия планируется убрать слово «единая». Вместо одного лидера в новой организации появится три сопредседателя. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в партии.

Изменения должны быть завершены к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

В ближайшее время должен состояться объединительный съезд ЕР и ОНФ. Отмечается, что целью нововведений является улучшение имиджа «Единой России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Медведев, отметив все сделанное партией за 18 лет, признал, что депутаты чувствуют дефицит доверия со стороны населения. Изменения в партии будут направлены на работу над майскими указами Путина и повышением качества жизни россиян.