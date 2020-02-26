Прокуратура разберется, почему магазин в Приморском районе не делает доступным вход для инвалидов

Непонятно, в чем заключается проблема по исправлению нарушения. Фото: pixabay.com

Непонятно, в чем заключается проблема по исправлению нарушения. Фото: pixabay.com

Магазин «Вотоня» игнорирует вот уже не первые требования местной администрации.

Как было установлено, магазин детских товаров, находящий на улице Уточкина в Приморском районе, не устранил свои нарушения и не сделал доступным вход для лиц с ограниченными возможностями, которым физически, при всем желании, трудно попасть в данный магазин. Прокуратура Приморского района по факту неисполнения внесла представление на имя начальника организации.

Помимо этого, прокуратура привлекла ООО «Вотоня» к ответственности административной по ст. 9 13 КоАП РФ. Теперь магазин должен выплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа за своё равнодушие к маломобильным людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвалиды-колясочники напомнили Смольному о себе. Родители просят организовать центры для молодых инвалидов в каждом районе города.