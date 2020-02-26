Назван участник Евровидения от России

Назван участник Евровидения от России
Певец поедет на "Евровидение". Фото: скрин «Инстаграма»

Источники уверяют, что в национальном отборе победил Александр Панайотов.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщает СтарХит, ссылаясь на собственные источники. Певец Александр Панайотов победил в национальном отборе и отправится в Голландию на «Евровидение», уверяют анонимы. Ему мог помочь Григорий Лепс, который является продюсером артиста. Не раз Панайотов называл коллегу своим «музыкальным отцом».

Напоминаем, что певец пытался попасть на конкурс с 2005 года, но только сейчас все получилось. К слову, среди претендентов были певица ZIVERT, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Верка Сердючка рассказала о наказании Украине от жюри «Евровидения». Стране не дали ни одного балла из-за скандала с Россией, «когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги».

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