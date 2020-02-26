Верка Сердючка рассказала о наказании Украине от жюри «Евровидения»

Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что низкая оценка от жюри «Евровидения» для представлявшего Украину певца Melovin могла быть наказанием за скандал с Россией.

Как рассказал Данилко в интервью «Люкс ФМ», согласно зрительским голосованиям, певец попадает в десятку. «Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим», — заявил эксперт, отметив, что есть вероятность того, что Украине не дали ни одного балла из-за скандала с Россией, «когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги».

Данилко добавил, что из-за всего негатива, вылившегося на певца, ему пришлось давать успокоительное перед выступлением в финале.

Напомним, Россия отказалась участвовать в «Евровидении» в 2017 году в Киеве, поскольку власти запретили въезд в страну российской представительнице Юлии Самойловой. Первый канал тогда отказался транслировать конкурс.

В 2018 году Украина отправила на конкурс певца Melovin, который вышел на 17 место в финале. При этом он получил 11 баллов от жюри и 119 от зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Матвиенко призвал отправить «Фабрику» на Евровидение от России.