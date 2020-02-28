Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 2 022

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 256 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 022. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и его «дочка» «Аврора». Как заявила Голикова, они смогут летать до тех пор, пока не вывезут из Кореи всех россиян. Другие российские авиакомпании уже увидели в этом нарушение конкуренции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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