Продуктовый на Английском проспекте продавал алкоголь по ночам

Прокуратура Адмиралтейского района требует привлечь предпринимателя к ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры, проверка надзорного органа показала, что коммерсант продавал в своем продуктовом магазине на Английском проспекте алкоголь в запрещенное для его продажи время. При этом у него не было на это прав.

В отношении владельца торговой точки заведено административное дело о нарушении правил продажи алкоголя.

Кроме того, стало известно, что ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти привлекал коммерсанта к административной ответственности за то же нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя.