Павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя

Павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя
В павильоне продавали слишком крепкий алкоголь. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга прокуратура проверила торговый объект на улице Пионерстроя на соблюдение законодательства о реализации алкоголя.

Как сообщили в городской прокуратуре, оказалось, что ООО «Барбадос» продавал крепкую алкогольную продукцию в нестационарном торговом объекте — торговом павильоне, хотя согласно закону, там можно продавать алкоголь с содержанием этилового спирта не более 16,5%. Кроме того, алкоголь продавали прямо в бутылках.

В адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений, а в отношении гендиректора и ООО «Барбадос» вынесены постановления о возбуждении административных дел, которые направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алкоголь прокуратура реализация торговый павильон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Синявино при тушении заброшенной бани спасатели нашли скелет
Бизнесмен торговал сомнительным мясом в магазине на Шкапина
Под Кингисеппом полицейские нашли дом с 48 кустами наркотического растения
Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран
Павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя
На Торжковской «ГАЗель» с баллонами перевернулась после ДТП с Skoda
В Петербурге эвакуировали около 21 тысячи человек
Очевидцы: на пересечении Северного и Культуры встала Toyota Camry с ...