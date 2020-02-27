Павильон на Пионерстроя нарушал правила реализации алкоголя

В Красносельском районе Петербурга прокуратура проверила торговый объект на улице Пионерстроя на соблюдение законодательства о реализации алкоголя.

Как сообщили в городской прокуратуре, оказалось, что ООО «Барбадос» продавал крепкую алкогольную продукцию в нестационарном торговом объекте — торговом павильоне, хотя согласно закону, там можно продавать алкоголь с содержанием этилового спирта не более 16,5%. Кроме того, алкоголь продавали прямо в бутылках.

В адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений, а в отношении гендиректора и ООО «Барбадос» вынесены постановления о возбуждении административных дел, которые направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона.