Путин исполнил мечту мальчика из детдома

Ребенок попросил разрешения вернуться к родственникам.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую. Мальчик, проживающий в детском доме, посетил детский парк «Остров мечты», где смог поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Ребенок рассказал, что мечтает вернуться домой.

На данный момент удалось выяснить, что мальчику разрешат проводить выходные у крестного, который тот очень любит. Что же касается опеки – пока непонятно, этот вопрос решается дольше. Предполагается, что из детского дома ребенка сможет забрать бабушка – осталось только разобраться с рядом проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин отреагировал на призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.