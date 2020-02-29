Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на прокалывание интимных мест.

По словами бывшего главного санитарного врача РФ, данное увлечение является «глупейшей модой». Он отметил, что пирсинг нарушает гигиену в месте прокола. Особенно это касается прокалывания интимных мест. также проколы приводят к травматизации.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко рассказал, что в основном к пирсингу склонны девушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки.