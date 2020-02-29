Ученые нашли различия в работе мужских и женских сердец

Ученые нашли различия в работе мужских и женских сердец
Подобные исследования в будущем помогут ответить на давние вопросы. Фото: pixabay.com

Мужские сердца качают кровь иначе, чем женские. Это выяснили в ходе исследований кардиологи из Америки. Их работу опубликовал журнал Radiology: Cardiothoractic imaging.

С помощью МРТ-снимков ученые установили, что женские сердца склонны к большему количеству вихревых течений, а стенка их левых желудочков напрягается при сокращения куда сильнее, чем у мужчин. Предполагается, что это связано друг с другом.

Научные исследователи давно пытаются понять, чем же обусловлены различия психики и тел у представителей обоих полов. Кто-то считает, что это все работа эволюции и физиологии, а кто-то придерживается мнения о влиянии социальных факторов и общества.

Но в большей степени склонятся стоит к первой версии. Аргументов накопилось достаточно. Ученые выяснили, что работа мозга и передача определенных сигналов у мужчин и женщин отличается. Позже, установлено, что у представителей полов разная реакция на боль. А большая продолжительность жизни женщин объяснилась эволюцией.

Также, было выяснено, что сердце мужчин тратит больше энергии во время сокращений.

Эти данные могут подтвердить факт того, что стресс и сердечно-сосудистые болезни поражают женщин и мужчин по-разному.

Кроме этого, ученые планируют выяснить и то, почему сердце женщин бьется быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, как сохранить здоровое сердце.

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